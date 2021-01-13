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بريطانيا تحتفل بمرور 100 عام علي حدث غريب

بريطانيا
بريطانيا
 
الأربعاء، 13-01-2021 02:46 م متابعات- أمينة عبد العال
تحتفل بريطانيا في السابع عشر من يناير بمرور مائة عام علي تقطيع امرأة إلي نصفين ، حيث قام الساحر الإنجليزي بيرسي توماس تيبلز عام 1921 استخدم منشار لقطع صندوق خشبي مغلق بداخله امرأة علي مرآي من جمهور المتفرجين في لندن .
وأصبحت تلك الحيلة من أشهر الحيل السحرية وتطور الأمر بعد ذلك ليتم استخدام أدوات وطرق مختلفة ولكن بنتيجة واحدة وهي نشر شخصين إلي نصفين ثم إعادته سليما مرة أخري ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أنه تم استخدام تلك الحيلة تزامنا مع ذروة الحملة في بريطانيا لإعطاء المرأة الحق في الانتخاب ورأي المعارضون أنه من الممتع أن يشاهدوا امرأة في صندوق خشبي و يتم شطرها إلي شطرين .



 

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