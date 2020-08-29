بروتوكول جديد بين حكومة السودان والحركات المسلحة

السبت، 29-08-2020
11:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وقعت الحكومة السودان
ية علي ملف القضايا السياسية بالأحرف الأولي مع حركات
الكفاح المسلح في عاصمة جنوب السودان " جوبا " مساء أمس .
وجاءت عملية التوقيع بحضور وساطة دولة جنوب السودان والوساطة التشادية و
الإماراتية و ممثل من الحكومة المصرية ، حسبما نشرت وكالة السودان للأنباء .
وتشمل القضايا السياسية التي تم التوقيع عليها 7 بروتوكول
ات و هي قضية
الأرض والحواكير و العدالة الانتقالية والتعويضات و جبر الضرر و بروتوكول
تنمية
قطاع الرحل و الرعاة و قسمة الثروة و تقاسم السلطة والنازحين اللاجئين فيما تبقي
بروتوكول
واحد وهو ملف الترتيبات الأمنية .
جدير بالذكر أن حركات الكفاح المسار في دارفور تتكون من 5 منظمات وهي التحالف
السوداني " 15 تنظيم " و حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي
و حركة العدل و المساواة وحركة تحرير
السودان " المجلس الانتقالي و تجمع قوي تحرير السودان .