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بروتوكول جديد بين حكومة السودان والحركات المسلحة

حكومة السودان والحركات المسلحة
حكومة السودان والحركات المسلحة
 
السبت، 29-08-2020 11:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
وقعت الحكومة السودانية علي ملف القضايا السياسية بالأحرف الأولي مع حركات الكفاح المسلح في عاصمة جنوب السودان " جوبا " مساء أمس .
وجاءت عملية التوقيع بحضور وساطة دولة جنوب السودان والوساطة التشادية و الإماراتية و ممثل من الحكومة المصرية ، حسبما نشرت وكالة السودان للأنباء .
وتشمل القضايا السياسية التي تم التوقيع عليها 7 بروتوكولات و هي قضية الأرض والحواكير و العدالة الانتقالية والتعويضات و جبر الضرر و بروتوكول تنمية قطاع الرحل و الرعاة و قسمة الثروة و تقاسم السلطة والنازحين اللاجئين فيما تبقي بروتوكول  واحد وهو ملف الترتيبات الأمنية .
جدير بالذكر أن حركات الكفاح المسار في دارفور تتكون من 5 منظمات وهي التحالف السوداني " 15 تنظيم " و حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي و حركة العدل و المساواة  وحركة تحرير السودان " المجلس الانتقالي و تجمع قوي تحرير السودان .
 

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