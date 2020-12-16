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برج خليفة يضيء بصورة فنانة إسرائيلية شهيرة.. تعرف على السبب

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الأربعاء، 16-12-2020 08:15 م محمد فضل

احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بما قامت به الإمارات، من إضاءة برج خليفة بصورة فنانة إسرائيلية تدعى "جال جادوت"، بمناسبة عرض فيلم جديد لها.
ونشرت صورة لبرج دبي أثناء الاحتفال بـ"جال جادوت"، وعلقت الصفحة على الصورة بتغريدة جاء فيها: "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية "جال جادوت"، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد
ووقعت البحرين والإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.
 

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