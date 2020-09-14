بدولة عربية.. يقتل والده رميا بالرصاص ثم يلوذ بالفرار

الإثنين، 14-09-2020
09:31 ص
وكالات- الدويني فولي
قتل
شاب يمني والد
يه وأحد الجيران، بمديرية الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة، مساء الأحد، إثر مشاكل أسرية.
وحسب وسائل إعلام محلية، إن الشاب محمد عبدالله واصل، قتل والد
ه ووالد
ته وأحد الجيران بمديرية الجراحي، عندما أطلق عليهم وابلًا من الرصاص
، ولاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه بعد نحو ساعة من ارتكابه الجريمة.
وأشارت إلى أن الجريمة تقف خلفها مشاكل أسرية، تطورت إلى إقدام الشاب على جريمة القتل
البشعة.
وتأتي هذه الجريمة بعد أسبوع واحد من إقدام شاب على قتل
ستة من أفراد أسرته بينهم والد
ته وشقيقه وطفلان ورضيع بمديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار.