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بدولة عربية.. عقيد في الجيش يقتل عميدا رميا بالرصاص

الجيش العراقي
أرشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 02:02 م وكالات - الدويني فولي

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن حادثة مدرسة تدريب "كركوش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وذكر بيان للوزارة، أن "الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن عدنان خلف وكَّاع، ومساعده العقيد وائل خليل إبراهيم اثناء العمل".
وأضاف، أن "الحادث تطور إلى استخدام السلاح، حيث قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها الى المستشفى".
وبحسب البيان، فإن وزارة الدفاع العراقية أرسلت لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث.

 

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