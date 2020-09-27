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بدءًا من اليوم.. تفاصيل التقديم على أداء العمرة

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العمرة
الأحد، 27-09-2020 03:43 م محمد فضل- متابعات

كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة عن إمكانية تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الهواتف الذكية، لتسجيل أداء العمرة ابتداء من اليوم.
وأوضحت الإمارة في بيان عبر موقع "تويتر" أنه من خلال هذا التطبيق سيمكن لأي شخص تسجيل أدائه للعمرة، خلال الفترة المقبلة.
وسيمكن لأي شخص من خلال التطبيق استخراج تصريح العمرة، بعدد 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد.
وأشارت إمارة المدينة المنورة، إلى أنه من خلال استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بدايةً من الأحد الموافق 4 أكتوبر كمرحلة أولى.
وستبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، تفعيل تطبيق "اعتمرنا"، تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وشددت الوزارة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وسيمكّن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية.
وستضمن المملكة من خلال "اعتمرنا" تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطا بتطبيق (توكلنا) بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فايروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.
 

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