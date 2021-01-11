الإثنين 11 يناير 2021
توقيت مصر 13:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضجة.. فنانة شهيرة ترضع طفلتها بعد الولادة وصدرها مكشوف

بعد صالح جمعة.. نجم جديد في الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا

«حوار».. محمد إبراهيم يتحدث عن سر عصبيته أمام الزمالك واعتزاله بالقميص الأبيض وعرض الأهلي

لهذا السبب.. اتحاد الكرة يرفض عدلي القيعي ممثلًا عن الأهلي

8 أطعمة ومشروبات تتسبب في إصابتك بالأزمة القلبية

رسميًا.. أمريكا تدرج «الحوثيين» ضمن الكيانات الإرهابية

لماذا اعتذر هادي الجيار عن «مدرسة المشاغبين»؟

«مراهقة متأخرة».. فنانة شهيرة تصدم الجميع بفيديو جريء

" الليمون" العلاج السحري لدوالي القدمين بهذه الطريقة

بالصور.. تفاصيل جلسة الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل في منزل النقيب

ADS
 

بدءًا من اليوم.. البحرين تفتح مجالها الجوي أمام قطر

1023631
البحرين
 
الإثنين، 11-01-2021 09:42 ص المصريون

أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، الاستمرار في السماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين .
وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.
 

إقرأ ايضا

Capture

رسميًا.. أمريكا تدرج «الحوثيين» ضمن الكيانات الإرهابية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

الولايات المتحدة تصنف جماعة جديدة وشخصيات عامة كإرهابيين

الملك سعود

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود في روما

أخبار متعلقة

2017075122

بعد المصالحة.. البحرين تصدر بيانًا مفاجئًا ضد قطر

قرار عاجل من الإمارات عن المنافذ البرية والبحرية مع قطر

قرار عاجل من الإمارات عن المنافذ البرية والبحرية مع قطر

1-1375522

الإمارات تعلن عن موعد عودة التجارة مع قطر

_116352658_hi065061485

دولة جديدة تعلن التصالح مع قطر وعودة العلاقات كاملة

الجزيرة

بعد المصالحة الخليجية .. مذيع الجزيرة يشيد بنجاحات الأمير محمد بن سلمان

تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد المصالحة الخليجية: هذا سيظل موقفي دائما