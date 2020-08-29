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بخطة طارئة مدارس ووهان الصينية تستأنف نشاطها

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الثلاثاء المقبل..

بخطة طارئة مدارس ووهان الصينية تستأنف نشاطها

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مدارس ووهان
 
السبت، 29-08-2020 11:14 ص وكالات - محمد إبراهيم

قالت السلطات في مدينة ووهان الصينية إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء.
وقالت الحكومة المحلية، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.
وذكرت المدينة أنها أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت إذا تغيرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.
وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.
وتمثل ووهان بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضرراً بفيروس كورونا بالصين.

 

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