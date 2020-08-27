الخميس 27 أغسطس 2020
توقيت مصر 14:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السلطات الأمريكية تعلن القبض على أخطر مجرم مصري.. ما جريمته؟

تطورات جديدة فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

ببلد عربي.. طفلة عمرها 12 عاما متزوجة وحامل

الصحة: مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا

الأهلي الأول عالميا بقائمة الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21

مفاجأة.. ميسي مطلوب في ريال مدريد

شاهد.. عشرات الأشخاص يقتحمون السفارة الليبية في بيلاروس

صدمة بعد تداول فيديو لزواج فتاتين مثليتين بدولة عربية

قبلة ابنة عادل إمام لفنان شهير تثير الجدل عبر انستجرام

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ببلد عربي.. طفلة عمرها 12 عاما متزوجة وحامل

طفلة متزوجة
طفلة متزوجة
 
الخميس، 27-08-2020 02:28 م وكالات - الدويني فولي
في واقعة صادمة أثارت الرأي العام في لبنان ، تزوجت طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها أحد عشر ربيعا، زواجا شرعيا بوثيقة صدرت من المحكمة، إذ تنتظر الآن ولادة مولودها الأول.

وتزوجت الطفلة إسراء خميس، من ابن عمها خالد خميس البالغ من العمر 22 عاما، بتاريخ الـ 16 من أغسطس/آب 2020، إذ نشرت صحيفة ”نداء الوطن“  المحلية، وثيقة زواج الطفلة، وعليها ختم محكمة البيرة السنية الشرعية اللبنانية، ومختار منطقة ”محلة الفرض“ في مدينة عكار اللبنانية.


وبررت أم الطفلة في حديث مع صحيفة محلية، سبب تزويج إسراء في هذه السن الصغيرة، بذريعة أن ابنتها تحب ابن عمها، وكانت تبكي لأنها تريد الزواج منه، لذلك قررت العائلة تزوجيهما، مضيفة: ”لم نجبرها على ذلك، بل تزوجت بناء على رغبتها“.

وتابعت أم الطفلة: ”إن ابنتها إسراء تسكن بجوارها، وسعيدة بحياتها الزوجية، وهي الآن حامل في شهرها الثاني أو الثالث“، مستطردة: “ رغم صغر سن ابنتي فهي ناضجة“.

ولفتت إلى أن عشيرة آل خميس، تفضل تزويج بناتها في سن صغيرة، حتى لا يقعن في ”بهدلة“.

مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك على رادار غلطة سراي التركي
من ناحيته أكد القاضي بلال حمود الذي صادق على وثيقة الزواج، أنه ضدّ الزواج المبكر، ولديه أبحاث حول هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن ذلك يحدث إذا استدعت الضرورة.

وسرد القاضي حمود، ما حدث معه للموافقة على زواج الطفلة إسراء، مبينا أن عشيرتها جاءت للمحكمة من وادي خالد، حيث كانت إسراء وخالد متزوجين، وعندما اطلع على أوراقهما الثبوتية، وجد عمر الفتاة صغير جدا، ولكن عائلتها أصرت أنها ولدت قبل ثمانية أعوام، وأثبت مختار العشيرة ذلك.

وأضاف القاضي حمود: “ إنه طلب من العائلة، إجراء فحص للفتاة في الطب النسائي، إذ أثبت الفحص أن عمرها 18 عاما“.

 

إقرأ ايضا

الشرطة الأمريكية

السلطات الأمريكية تعلن القبض على أخطر مجرم مصري.. ما جريمته؟

تنزيل (1)

شاهد.. عشرات الأشخاص يقتحمون السفارة الليبية في بيلاروس

علي بن الحسين

مستشار بن زايد يهاجم أخو ملك الأردن بعد إساءته لـ الإمارات: عيب

 