"بايدن" يهدد السلطات الروسية بهذا الأمر

السبت، 26-09-2020
10:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اتهم جو بايدن
، المرشح الديمقراطي
في انتخابات الرئاسة الأمريكية من جديد السلطات الروسية بالتدخل في شئون الولايات
المتحدة مؤكدا أنها ستتحمل عواقب تدخلها.
وقال بادين في تصريحات صحفية: أعدكم بأنه ستكون هناك رد فعل بهذا الصدد وستكون هناك عواقب للتدخل في
شئوننا السيادة.
وكانت المخابرات الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن دولا مثل الصين وروسيا وإيران تتدخل بالفعل في الانتخابات
الأمريكية 2020.
جدير بالذكر أن الانتخابات الأمريكية
تجري في 3 نوفمبر القادم وترشح فيها
الرئيس الحالي دونالد ترامب
لفترة ولاية ثانية وسيواجه فيها المرشح الديمقراطي جو
بايدن
.