بايدن يمنع الشعب الأمريكي من الاستثمار في الشركات الصينية

الجمعة، 04-06-2021
11:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن
أمر عاجل، يمنع فيه الشعب الأمريكي
من
الاستثمار في الشركات الصين
ية المرتبطة بالجيش أو المشاركة في بيع تكنولوجيا
المراقبة المستخدمة لقمع المعارضة أو الأقليات داخل أو خارج الصين
.
وبناء علي هذا القرار سيزداد النزاع التجاري والأيديولوجي
بين بكين وواشنطن، وهو ما أطلق عليه بايدن
اسم الصراع بين "الاستبداد والديمقراطية".
وعلي الجانب الآخر تكثف الصين
قدرتها على التجسس على ما يقرب من
1.4 مليار شخص، باستخدام مزيج من كاميرات وبرامج التعرف على الوجه، وماسحات الهواتف
ومجموعة من الأدوات الأخرى، وتصديرها إلى دول حول العالم.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
قد أصدر قرار في
نوفمبر الماضي بأدراج 59 شركة صينية ضمن
الشركات الممنوع التعامل معها ،