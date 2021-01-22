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" بايدن " يكشف تفاصيل الرسالة السرية التي تركها له " ترامب "

بايدن
بايدن
 
الجمعة، 22-01-2021 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتفاصيل عن الرسالة السرية التي تركها ترامب ،قائلا :" الرئيس كتب رسالة ودية للغاية ونظرا لكونها خاصة فلن أفصح عن مضمونها حتى أتكلم معه " .
وكان أحد كبار مساعدي الرئيس السابق دونالد ترامب كشف تفاصيل جديدة عن الرسالة السرية التي تركها للرئيس " بايدن " ، حيث قال أن الرسالة تحمل الطابع الشخصي ، مؤكدا أنها من أجل نجاح البلاد و الإدارة الجديدة ، ولافتا إلي أنها كانت علي رأس أولويات ترامب ليلة الثلاثاء ، حسبما نشرت شبكة " سي إن إن " الأمريكية .
جدير بالذكر أن ترامب لم يهنئ منافسه الديمقراطي ، بايدن ، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي .
 

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