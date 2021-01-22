" بايدن " يكشف تفاصيل الرسالة السرية التي تركها له " ترامب "

الجمعة، 22-01-2021
09:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بتفاصيل عن
الرسالة السرية
التي تركها ترامب
،قائلا :" الرئيس كتب رسالة ودية
للغاية ونظرا لكونها خاصة فلن أفصح عن مضمونها حتى أتكلم معه " .
وكان أحد كبار مساعدي
الرئيس السابق دونالد ترامب
كشف تفاصيل جديدة عن الرسالة السرية
التي تركها للرئيس
" بايدن
" ، حيث قال أن الرسالة تحمل الطابع الشخصي ، مؤكدا أنها من أجل
نجاح البلاد و الإدارة الجديدة ، ولافتا إلي أنها كانت علي رأس أولويات ترامب
ليلة
الثلاثاء ، حسبما نشرت شبكة " سي إن إن " الأمريكية .
جدير بالذكر أن ترامب
لم يهنئ منافسه الديمقراطي ، بايدن
، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر
الماضي .