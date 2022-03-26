السبت 26 مارس 2022
توقيت مصر 18:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

جدة الآن.. إعلام سعودي ينشر فيديوهات لمحاولة السيطرة على حرائق النفط

شاهد لحظة وفاة نقيب المحامين داخل المحكمة تاركًا رسالة مؤثرة

تدهور حالة الفنان عهدي صادق ودخوله العناية المركزة بسبب هذا الأمر

مقتل 7 جنرالات روس واغتيال آخر على يد ضباطه.. تطورات جديدة في الحرب على أوكرانيا

«بايدن» يقع في زلة لسان تكشف أمرًا خطيرًا وبيان عاجل من البيت الأبيض

السعودية.. القتل تعزيرًا لـ ميانماري مارس اللواط مع الأطفال

بأمر ملكي.. إعدام سعودي اغتصب فتاتين

هند القحطاني تعلق على تسببها في وفاة والدها: «بسبب المنطقة الحساسة مو بسببي»

أدهم نابلسي يكشف لأول مرة الموقف الذي جعله يعتزل ويحذف أغانيه

ADS
 

«بايدن» يقع في زلة لسان تكشف أمرًا خطيرًا وبيان عاجل من البيت الأبيض

تنزيل
ا
Native
Teads
السبت، 26-03-2022 11:04 ص


وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطأ جديد أثناء الإدلاء بتصريحات عن أوكرانيا.

وحسب "سكاي نيوز" بدا أن الرئيس بايدن ارتكب زلة لسان عندما قال في كلمة ألقاها أمام قوات أمريكية في بولندا، عبارة توحي بأنه سيرسل جنودا إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد حربا مع الجيش الروسي.

وأضاف مخاطبا الجنود: "سترون عندما تكونون هناك، وبعضكم كان هناك، نساءً وشبانا يقفون في منتصف (الطريق) وأمام الدبابة الملعونة، يقولون لن نغادر (...)".

وفُهم من عبارة: "عندما ستكون هناك" أنه سيتم نشر قوات في أوكرانيا. لكن الإدارة الأمريكية أكدت في وقت لاحق أنه لا يوجد تغيير في موقف إدارة بايدن.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز": "لقد أوضح الرئيس بأنه لن نُرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا، وليس هناك تغيير في هذا الموقف".
 

إقرأ ايضا

19_2022-637813528784023433-402

مقتل 7 جنرالات روس واغتيال آخر على يد ضباطه.. تطورات جديدة في الحرب على أوكرانيا

636346_o

السعودية.. القتل تعزيرًا لـ ميانماري مارس اللواط مع الأطفال

news_308441_1648159374.999501721008b23419b7a776b53a8920382c

جريمة تهز لبنان.. يقتل الأم وبناتها الثلاثة ويدفنهم وسط الأشجار (صور)

أخبار متعلقة

000_323W8NB

صحيفة روسية تكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا ثم تحذفه سريعًا

Capture

شاهد لحظة فرار عشرات الجنود الروس تاركين مدرعاتهم في أوكرانيا

_122718337_f6fbbb41-2c17-43e8-aa94-f4503db2e102

دولة عربية تقدم 40 ألف مواطن للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا

FNol3uxXIAImagz

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

_123475010_gettyimages-1238675143

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

20220227_1645945207-748

3 دول حققت أكبر مكاسب من الحرب الروسية على أوكرانيا و3 تكبدت خسائر