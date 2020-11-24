«بايدن» يفاجيء الجميع بتعيين فلسطينية في إدارته (صور)

الثلاثاء، 24-11-2020
09:35 ص
المصريون
كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
عن بعض الأسماء في إدارته الجديدة
منها الأردنية من أصول فلسطينية
الحاصلة على الجنسية الأمريكية ريما دودين.
وقال بايدن
إن ريما دودين، ستشغل منصب نائب رئيس الشؤون التشريعية إلى جانب
وشوانزا غولف.
وتعمل، دودين، حاليا مديرة لمكتب السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي،
ديك دوربين، وهو أيضا مساعد لزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.
وستعمل دودين مع شوانزا غوف ولويزا تيريل، اللذان تم الإعلان عن ضمهما
لفريق البيت الأبيض مؤخرا، على صياغة الوعود التي أطلقها بايدن
في حملته
الانتخابية إلى مسودات قانونية وتقديمهما إلى مجلس النواب والشيوخ.
ويتوقع أن تشكل صياغة حزمة دعم اقتصادي جديدة التحدي الأكبر أمام الفريق،
وفقا لما نقله موقع “قناة 9” التابع لشبكة “أم أس أن بي سي”.
وقبل هذا المنصب، عملت مستشارة لدوربين ومديرة أبحاث ومساعدة في اللجنة
القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون في المجلس.
وتخرجت الأميركية فلسطينية
الأصل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة
إلينوي في أوربانا شامبين.
وهي أيضا زميلة في “مركز ترومان للأمن القومي”، و”مجلس القادة الجدد”، وعضو
سابق في “مجلس العلاقات الخارجية”، وعضو في جمعية “جينكينز هيل” المعنية بدعم
النساء في السياسة.
وشاركت، دودين، من قبل كمتطوعة لـ”حماية الناخبين” في عدد من الحملات من
بينها حملة الرئيس السابق، باراك أوباما.
وهي مؤلف مشارك لكتاب عن مجلسي النواب والشيوخ أصدره معهد “بروكينغز”.
بدأت حياتها العملية قبل 14 عاما مع دوربين متدربة في مكتبه، ثم ارتقت
“لتصبح واحدة من أكثر الموظفين الجديرين بالاحترام في كابيتال هيل”، بحسب بيان
للسيناتور.
ويصفها البيان بأنها “ذكية وجديرة بالثقة وتحظى باحترام الأعضاء والموظفين
من كلا الحزبين”.