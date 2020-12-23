بايدن يعلن عن أول قراراته كرئيس للولايات المتحدة

الأربعاء، 23-12-2020
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس
الأمريكي المنتخب جو بايدن
أنه
سيقدم مشروع للتصويت من الكونجرس
خاص بخطة
جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي
مؤكدا أنه مقتنع بإمكانية الوصول إلي حل وسط مع
المعارضة .
وأشار بايدن
في مؤتمر صحفي في ويلمينجتون إلي
أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين الماضي و البالغ قيمتها 900 مليار دولار
هي خطوة أولي لكنها لن تكون كافية ، حسبما نشرت وكالة " فرانس برس " .
جدير بالذكر أن الجمهوريين والديمقراطيون
وافقوا الاثنين علي إجراءات تشمل خصوصا توزيع شيكات علي العائلات الأكثر حاجة و
مساعدات للشركات الصغيرة و المدارس و إعانات بطالة إضافية .