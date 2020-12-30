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بايدن يستعين بقانون حربي لحل هذا الأمر العاجل

بايدن
بايدن
 
الأربعاء، 30-12-2020 09:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد وذلك بعد أن يتولي منصبه ، لافتا إلي أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح ضد " كورونا" متأخرة بشكل خطير .
و أضاف في تصريحات إعلامية أنه حين يبدأ في مهامه الرئاسية سينصرف إلي مواجهة أكبر تحدي واجه الأمة علي الإطلاق لتلقيح الأمريكيين ضد هذا المرض الذي تسبب في وفاة أكثر من 1.7 مليون شخص في العالم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز" .
و أكد أنه عند توليه منصبه في 20 يناير سيلجأ إلي قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلي فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة علي تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة .
جدير بالذكر أن إدارة ترامب توقعت بأن يتم تلقيح 20 مليون أمريكي بنهاية شهر ديسمبر لكن منذ 3 أيام من نهاية الشهر تلقي 2.1 مليون فقط اللقاح الأولي ، حسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها .
 

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