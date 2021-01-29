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"بايدن" يساند المرأة ويعلن حقها في " الإجهاض "

بايدن
بايدن
 
الجمعة، 29-01-2021 09:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي دعمه للمرأة في العديد من القضايا، خاصة أمر الإجهاض ، حيث أصدر قرار مساء أمس بعودة المساعدات الأمريكية للجمعيات الأجنبية التي تسهل إجهاض النساء لحملهن " .
وكان بايدن قد وقع قرار لإنهاء " سياسة مكسيكو " التي تمنع توميل أي منظمة غير حكومية دولية حتى و إن كانت تقدم فقط استشارة تتعلق بالإجهاض ، حسبما نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن الإجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا في 1973 ، لكنه يشكل موضع انقسام كبير بين الأمريكيين .
 

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