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بايدن يدافع عن خطته للإنقاذ بعد هذا الأمر

بايدن
بايدن
Native
السبت، 08-05-2021 10:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار بعد تقرير الوظائف والذي خيب آمال المواطنين .
وأشار بايدن في تصريحات إعلامية من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، إلي أن البيانات الجديدة تثبت ضرورة التشريع لافتا إلي أن الاقتصاد يحتاج إلي مزيد من الوقت حتى يتعافي .  
وأضاف بايدن "عندما تولينا المنصب، كنا نعلم أننا نواجه وباء يحدث مرة كل قرن، وأزمة اقتصادية تحدث مرة كل جيل، وكنا نعلم أن هذا لن يكون عـَدْوا سريعا، بل سيكون ماراثونا، لافتا إلي أن حزمة الإغاثة من فيروس" كورونا" صممت لمساعدتنا على مدار عام، وليس 60 يوما"، مضيفا "لم نعتقد أبدا أن كل شيء سيكون على ما يرام بعد أول 60 يوما".
جدير بالذكر أن بيانات الوظائف والتي تم إجرائها في وقت سابق كشفت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة فقط خلال شهر إبريل وهو أقل بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد فيما ارتفع معدل البطالة إلي 6.1% .
 

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