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بايدن يحذر الرئيس الصيني بأنه سيدفع ثمنا جراء قمعه لـ"الأقلية المسلمة"

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بايدن
 
الأربعاء، 17-02-2021 12:28 م محمود متولي
ردا على أسئلة في لقاء جماهيري بشأن التعامل الوحشي للصين مع الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بكين بأنها "ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وقال بايدن بعد إلحاح عليه بشأن القضية خلال لقاء بثته شبكة سي إن إن "حسنا ستكون هناك تداعيات على الصين وهو يعلم ذلك" في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستؤكد مجددا على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان" وأضاف "الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى".
وأكد "طالما يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك".
 

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