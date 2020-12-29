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" بايدن " يتهم البنتاجون بعرقلة انتقال السلطة إليه ويحذر من مخاطر أمينة

بايدن
بايدن
 
الثلاثاء، 29-12-2020 10:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتهام لبعض الموظفين الذين عينهم الرئيس دونالد ترامب في البنتاجون بعرقلة عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية بسبب ذلك .
وقال بايدن ، أن الإداريين في البنتاجون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية يضعون عوائق ، و ذلك بعد تلقيه مع نائبته كاميلا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف بترتيب الانتقال .
و أضاف :" حاليا لا نحصل علي كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي ، واصفا الأمر بأنه من وجهة نظره لا يقل عن انعدام المسئولية ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و لفت إلي أنه يسعي للحصول علي صورة كاملة من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأمريكيين حول العالم " ، مضيفا نحتاج إلي رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه من وزارة الدفاع و الوكالات الأخرى من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا .
جدير بالذكر أن ترامب رفض حتى الآن الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت من 3 نوفمبر وفاز بها بايدن .
 

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