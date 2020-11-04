«بايدن» يتقدم و«ترامب» يشكك في نزاهة الانتخابات

الأربعاء، 04-11-2020
07:23 م
محمد فضل
أعلن مدير حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
، أن
المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات
الرئاسية.
وأضاف أن بايدن
سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي،
وهو العدد الكافي للفوز بالرئاسة.
من جانبه شكا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب
،
من تغير غريب لنتائج الانتخابات
على خلاف ما كان عليه الحال الليلة الماضية.
وكتب ترامب
في تغريدة ”مساء أمس كنت متقدما في كثير من الولايات
الرئيسية.. بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية
مفاجئة واحتسابها“.
والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس، هي تلك التي وصلت عبر
البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياما عدة في بعض الولايات.
وقال مدير حملة المرشح الجمهوري: ”إذا أحصينا جميع الأصوات
الصحيحة سنفوز“.