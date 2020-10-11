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بايدن: هذه الطريقة الوحيدة التي سأخسر بها الانتخابات أمام ترامب

بايدن
بايدن
 
الأحد، 11-10-2020 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن الطريقة الوحيدة كما وصفها التي يمكن بها أن يخسر الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي من خلال المغالطة .
و أضاف في أحدي حملاته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا :" تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك من خلال المغالطة، مؤكدا أنه سيقبل بنتيجة الانتخابات ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشار بدايدن إلي محاولات ترامب للتثبيط من التصويت بتشكيكه في أمن التصويت عبر البريد ومحاولاته التشجيع علي الترهيب المحتمل لمراقبي الانتخابات الجمهوريين .

 

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