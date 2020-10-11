بايدن: هذه الطريقة الوحيدة التي سأخسر بها الانتخابات أمام ترامب

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن الطريقة الوحيدة كما وصفها التي يمكن بها أن يخسر الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي من خلال المغالطة .

و أضاف في أحدي حملاته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا :" تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك من خلال المغالطة، مؤكدا أنه سيقبل بنتيجة الانتخابات ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .

و أشار بدايدن إلي محاولات ترامب للتثبيط من التصويت بتشكيكه في أمن التصويت عبر البريد ومحاولاته التشجيع علي الترهيب المحتمل لمراقبي الانتخابات الجمهوريين .

