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«بايدن»: رجل أسود وليس «توماس أديسون» هو من اخترع المصباح الكهربائي

جو بايدن
جو بايدن
 
الجمعة، 04-09-2020 08:40 م فتحي مجدي
زعم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أن رجلا أسود يعود إليه الفضل في اخترع المصباح الكهربائي، وليس توماس إديسون.

ويعتقد أن بايدن - الذي كان يتحدث في كلمة ألقاها في كينوشا - يقصد لويس هوارد، وهو رجل أسود شارك "إديسون" في كافة مراحل اختراع المصباح الكهربائي وربط ألياف الكربون ببعضها البعض، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وعلى الرغم من أن توماس إديسون يُنسب إليه اختراع المصباح الكهربائي في عام 1879، إلا أن لويس هوارد لاتيمر قام بتحسين التصميم الأولي باستخدام خيوط الكربون بعد انضمامه إلى فريق إديسون عام 1884.

بحلول أكتوبر 1879، كان فريق إديسون قد أنتج مصباحًا كهربائيًا به خيوط متفحمة من خيوط قطنية غير مغلفة يمكن أن تستمر لمدة 14.5 ساعة. 

وحصل إديسون على براءة اختراع، وقد كان حصل على دعم مالي من أغنى العائلات في نيويورك.

وزار بايدن كينوشا، معقل الشاب الأسود جاكوب بليك الذي أصيب بـ ٧ طلقات من الشرطة الأمريكية، إن هناك تفرقة ملحوظة بين السود والبيض في الهيئات والمؤسسات.

والتقى بايدن أسرته بعدما كانت ترفض لقاءه في وقت سابق، كما أعقبت الزيارة، جولة أجراها الرئيس دونالد ترامب في نفس المدينة.

وانتقد بايدن، السياسة الضريبية لترامب وطريقة إدارته للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة ، متوقعا أن يفتح عليه الجمهوريون النار بعد تلك التصريحات.

ووجه المرشح الديمقراطي حديثه إلى السود وعائلة جاكوب تحديدًا قائلا: لا يمكنني أن أضمن لكم كل شيء في ٤ سنوات لكن الوضع سيكون أفضل بكل تأكيد".

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