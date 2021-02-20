السبت 20 فبراير 2021
توقيت مصر 20:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة صالح جمعة تخرج عن صمتها وتفضحه:«منتظرة ورقة الطلاق»

رئيس «الشاباك» يحذر من انتهاء إسرائيل بعد 25 عامًا لهذا السبب

"رويترز" تكشف عن استثمار سعودي ضخم في مجال حيوي وهام

بث مباشر.. ليفربول وإيفرتون في مباراة نارية

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون فى الدورى الإنجليزى

هجوم عنيف واتهامات ثقيلة من وسيم يوسف لدعاة كويتيين

شاهد.. فيديو لشلالات طبيعية في جبال السعودية يأسر القلوب

بالفيديو.. لحظة انفجار الجزائر ومصرع 17 شخصًا

بالفيديو.. ردة فعل "ميركل" عندما نسيت ارتداء الكمامة يثير عاصفة من الترحيب

المالية : ٥,٣ مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن

ADS
 

بالفيديو.. لحظة انفجار الجزائر ومصرع 17 شخصًا

978580-انفجار-الجزائر
بالفيديو.. لحظة انفجار الجزائر ومصرع 17 شخصًا
 
السبت، 20-02-2021 05:05 م الطيب حسين
رصد مقطع فيديو متداول الانفجار الغازي الهائل الذي هز ولاية الأغواط الجزائرية.

وأسفر الانفجار عن مصرع 17 شخصاً وإصابة 34 آخرين.

وبحسب السلطات فإن انفجارا ضخم وقع في ولاية الأغواط إثر تسريب غازي بمنطقة سكنية بالولاية.



وقالت الحماية المدنية في الجزائر ببيان: تدخلت وحداتنا بالأغواط بحي المحافير على تسرب غاز المدينة تبعه انفجار بشقة بالطابق 02 لعمارة تسبب في إصابة 17 شخص منهم 02 بحروق خطيرة و 15 أخرين بإصابات خفيفة وحالات صدمة، كما تم تسجيل انهيار جدران، زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، وزجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.


 

إقرأ ايضا

c37c1d639738e2dd34191c25f196ffd3

رئيس «الشاباك» يحذر من انتهاء إسرائيل بعد 25 عامًا لهذا السبب

news-190820-saudi4

"رويترز" تكشف عن استثمار سعودي ضخم في مجال حيوي وهام

dddddddddddddd

شاهد.. فيديو لشلالات طبيعية في جبال السعودية يأسر القلوب