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بالفيديو.. لحظة استسلام مئات الجنود الروس للجيش الأوكراني

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بالفيديو.. لحظة استسلام مئات الجنود الروس للجيش الأوكراني

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استسلام قوات روسية
Native
Teads
الأربعاء، 14-09-2022 10:12 ص
نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، فيديو يظهر استسلام القوات الروسية أمام نظيرتها الأوكرانية.

من جانبها قالت المخابرات العسكرية في كييف إن أعدادًا كبيرة من الجنود الروس ألقوا أسلحتهم بدلاً من قتال القوات التي تتقدم شرقًا من خاركيف لأنهم "يتفهمون أن وضعهم ميؤوس منه".

كما قال أوليكسي أريستوفيتش ، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إن الجيش أسر عددًا كبيرًا من الجنود الروس خلال الأيام العديدة الماضية ، مما أدى إلى نفاد المساحة لإيوائهم - حيث أضاف المتحدث باسم المخابرات العسكرية أندري يوسوف أن أعدادًا كبيرة من الضباط الروس من بينهم.

وأضاف أن القوات الروسية التي تقاتل في منطقة خيرسون الجنوبية كانت تتفاوض على استسلامها بعد أن نفدت ذخيرتها.
شاهد الفيديو من هنا :
 

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