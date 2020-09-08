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بالفيديو.. سعودي يسخر من فتيات المجال العسكري والشرطة تحضره

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من الفيديو
 
الثلاثاء، 08-09-2020 11:03 ص وكالات- الدويني فولي
ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسيء ويسخر من الفتيات اللواتي يقتحمن المجال العسكري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“ قال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه ”إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث – بفضل الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه، وهو مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة“.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيك توك“ قبل أكثر من أسبوعين وهو يسخر من الفتيات الفتيات في حال عملهن ضمن الدوريات الأمنية.

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