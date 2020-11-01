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بالفيديو.. سائق يدهس المارة بطريقة عشوائية

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
 
الأحد، 01-11-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث سير مروع في العاصمة الأوكرانية كييف ، مما تسبب في مصرع شخصيين .
ويرصد مقطع الفيديو لحظة فقدان سائق سيارة لاند روفر السيطرة علي السيارة فصدم العديد من السيارات و دهس عددا من الأشخاص في محطة للحافلات بميدان الاستقلال ، حسبما نشرت " الوفد " .
في سياق متصل نشرت الشرطة الأوكرانية السيارة وهي تصطدم بسيارة أخري و من ثم تقتحم منطقة المشاة قبل أن ترتطم بسيارات أخري وسط الزحمة المرورية .
https://youtu.be/oLkGJcWDpI0
 

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