



أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية.

ونشر الإعلام الحربي "حزب الله"، مقطع فيديو وثق مشاهد من عملية إستهداف مقاتليه لناقلة جند إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي ذات السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تنفيذها سلسلة عمليات عسكرية، حيث تم استهداف تموضعً للجنود الإسرائيليين ‏في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، أوقعت إصابات مباشرة.

كما تم استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة ‏صليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بلدتي ميفدون وجويا.

كما استهدف حزب الله" اليوم كلا من موقع "جل العلام" ‏بالقذائف المدفعية، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرةً، و‏موقع "المالكية" و"السماقة" (لمرتين)، وتموضعًا لجنود العدو ‏في "جبل نذر"،‏ ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابت أهدافها بدقة.

هذا وأعلن "حزب الله" الثلاثاء استهداف تجمع للجنود ‌‏الإسرائيليين قرب موقع بركة ريشا بصواريخ "بركان".

في حين أن هذه العمليات قد تخرج عن هذا السياق وتتحول إلى حرب بين الجهتين، وذلك بسبب اغتيال إسرائيل القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، ردا على مقتل عدد من الأطفال والمدنيين جراء سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، نسبه الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله"، فيما نفى الأخير مسؤوليته، مؤكدا أنه صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أكد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة له يوم الثلاثاء، أن الرد على اغتيال شكر "آت وسيكون قويا ومؤثرا وفاعلا"، مشيرا إلى أن "الإسرائيلي الذي يهدد اليوم ، يملك مصانع متنوعة بمليارات الدولارات استغرق العمل على إنشائها 34 عاما، وجميعها يمكن قصفها بنصف ساعة فقط".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا