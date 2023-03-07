بالفيديو.. جنود الاحتلال يرقصون مع مستوطنين بعد الاعتداء على فلسطينيين

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق احتفال جنود إسرائيليين وهم يرقصون مع المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية، بعد تنفيذ عمليات اعتداء على الفلسطينيين.

وشهدت قرية حوارة، أعمال عنف قام بها مستوطنون بحق الفلسطينيين ووصفها جنرال إسرائيلي بأنها "مذبحة".

وعلى الأثر، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيفتح تحقيقا، مضيفا أن سلوك الجنود في الفيديو "لا يتفق مع ما هو متوقع من المقاتلين في نشاط عملياتي".

هذا وقد هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين مساء الاثنين، بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح.

وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.

