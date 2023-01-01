الأحد 01 يناير 2023
توقيت مصر 15:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

«بيتزا مكرونة».. شاهد آخر إبداعات الشيف بوراك

مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

تشييع جثمان زوجة عبدالله رشدي من مسجد السيدة نفسية

بماذا برر الشاب والفتاة فعلهما الفاضح أعلى كوبرى روض الفرج في التحقيقات؟

برلنتي عامر تفضح سعد الصغير بكشف أسرار صادمة عن علاقته بـ شمس

ADS
 

بالفيديو/ امرأة تسير في أحد شوارع السعودية عارية تمامًا.. والسلطات تصدر بيانًا أمنيًا

download
المراة
Native
Teads
الأحد، 01-01-2023 08:45 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو صادم يوثق فعل غريب لـ امرأة تسير في الشارع عارية تمامًا.

وقال مغردون إن الفيديو التقط في أحد شوارع محافظة جدة، فيما يظهر أحد رجال الأمن يحاول السيطرة على المرأة لكنها كانت عنيفة ولا تبالي، بينما كانت تقوم بأفعال غير لائقة.

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، أصدرت الجهات الأمنية بيانًا أكدت فيه أنها ألقت القبض على امرأة مخالفة للائحة الذوق العام، تسير في أحد الشوارع بجدة، وتبيّن أنها تعاني من حالة مرضية وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالتها لجهة الاختصاص.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

Capture

هزت العراق.. لحظة تعرض فتاة لهتك عرض على يد 16 شابًا (فيديو)

Capture

شاهد.. حفل زفاف يتحول إلى معركة داخل قاعة أفراح في السعودية

IMG-20221230-WA0012

تكريم الدكتور رمضان عبد الرازق بقطعة من كسوة الكعبه والروضه لاساهماته الدعوية بالمملكة