بالفيديو/ امرأة تسير في أحد شوارع السعودية عارية تمامًا.. والسلطات تصدر بيانًا أمنيًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو صادم يوثق فعل غريب لـ امرأة تسير في الشارع عارية تمامًا.

وقال مغردون إن الفيديو التقط في أحد شوارع محافظة جدة، فيما يظهر أحد رجال الأمن يحاول السيطرة على المرأة لكنها كانت عنيفة ولا تبالي، بينما كانت تقوم بأفعال غير لائقة.

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، أصدرت الجهات الأمنية بيانًا أكدت فيه أنها ألقت القبض على امرأة مخالفة للائحة الذوق العام، تسير في أحد الشوارع بجدة، وتبيّن أنها تعاني من حالة مرضية وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالتها لجهة الاختصاص.

شاهد الفيديو بالضغط