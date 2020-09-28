بالفيديو.. السير بثياب النوم في الشوارع يزعج السعوديين

الإثنين، 28-09-2020
06:53 م
يثت قناة سعودية مقابلة مع مدير جمعية مختصة بالذوق العام، كشف خلالها عن أكثر المخالفات شيوعًا في البلاد.
ورصد مدير الجمعية بدر الزياني، أكثر 3 مخالفات للذوق العام تم رصدها في المملكة.
وقال إن المخالفات الأكثر شيوعًا في المملكة هي السير بثياب النوم
والشورت ورفع مستوى صوت الموسيقى في الأماكن العامة.
وتابع أن تلك الأمور هي الأكثر جدلًا، كما أنها تحظى بالجانب الأكبر من تركيز الجمعية كما طالب المجمعات بوضع لائحة تمنع دخول اللباس غير اللائق.
وقال لمن يخرج بملابس داخلية ويعتبرها حرية شخصية قائلا «مارسها في المنزل».