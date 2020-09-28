الإثنين 28 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. رد فعل غريب لسعودية أهداها صاحب المحل وردة

الرئيس يصدر توجيهات عاجلة

الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لهذا الرقم

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

بالأسماء.. الرئيس يعلن حركة تنقلات داخل صفوف القضاة

مفاجأة.. هاني رمزي يترشح لمجلس النواب في المنيا

«جعله عاجز عن إقامة علاقة مع زوجته».. زوج ينتقم من دجال على طريقته

مفاجأة صادمة حول سبب مقتل شاب على يد شقيقه وعمه

«استأجرت شخص لقتله».. القبض على زوجة لاعب شهير ضبطها تخونه

صحيفة إسبانية تكشف حجم أموال محمد علي وكيف هربها من مصر

بالفيديو.. السير بثياب النوم في الشوارع يزعج السعوديين

saudi-172019-001_0
بالفيديو.. السير بثياب النوم في الشوارع يزعج السعوديين
 
الإثنين، 28-09-2020 06:53 م
يثت قناة سعودية مقابلة مع مدير جمعية مختصة بالذوق العام، كشف خلالها عن أكثر المخالفات شيوعًا في البلاد.


ورصد مدير الجمعية بدر الزياني، أكثر 3 مخالفات للذوق العام تم رصدها في المملكة.


وقال إن المخالفات الأكثر شيوعًا في المملكة هي السير بثياب النوم والشورت ورفع مستوى صوت الموسيقى في الأماكن العامة.

وتابع أن تلك الأمور هي الأكثر جدلًا، كما أنها تحظى بالجانب الأكبر من تركيز الجمعية كما طالب المجمعات بوضع لائحة تمنع دخول اللباس غير اللائق.

وقال لمن يخرج بملابس داخلية ويعتبرها حرية شخصية قائلا «مارسها في المنزل».


 

إقرأ ايضا

1044685623_0_482_2895_2048_1000x541_80_0_0_cbfbb95acb6d0ce99c42c3a32a55e2ff

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ 333648

غف

كاتب يقتل بناته الثلاثة ثم ينتحر تاركًا رسالة تكشف السر (صور)

ارشيفية

شاهد.. برلماني يرتكب فعلا فاضحا علي الهواء مباشرة

أخبار متعلقة

5f53bb3d4c59b77c3a2106b4

سعودي يواجه المعضلة الأكبر.. هل ينجح؟

1624849

السعودية: 791 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

5f5241b52284d

سعودية تتفوق على جميع الرجال

5f5257979344a

أمير سعودي يقود ائتلافًا سيغير وجه الاقتصاد

download (1)

السعودية.. تفاصيل جريمة هزت الرياض

5f5244be423604535c14c5e2

وفيات "كورونا" في السعودية تصدم الجميع