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بالفيديو.. الأمير النائم يثير ضجة في السعودية

الأمير الوليد بن خالد بن طلال
الأمير الوليد بن خالد بن طلال
 
السبت، 02-01-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال والمعروف إعلاميا بـ" الأمير النائم " وهو يستجيب لتعليمات الطبيب .
 ويظهر الأمير الوليد في مقطع الفيديو وهو يقوم برفع أصابعه إلي أعلي استجابة لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة استمرت 15 عام ، حسبما نشرت صفحة " أنباء السعودية " .
جدير بالذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية ودخل في غيبوبة منذ ذلك الوقت ، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين و آخر أسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه استمر في الغيبوبة .   
 

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