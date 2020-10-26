بالفيديو.. أردوغان ينصح العاطلين في بلاده بشرب الشاي
الرئيس التركي
الإثنين، 26-10-202009:51 صمتابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان نصيحة للعاطلين في بلاده
بشرب الشاي .
و قال العاطلين
للرئيس التركي أثناء لقاء معهم " نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز
لبيوتنا " .
ورد أردوغان قائلا
:" كلامكم مبالغ فيه ، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز ، أشربوا الشاي
هذا الشاي لذيذ " .
جدير بالذكر أن
الرئيس التركي قد وجه نصيحة سابقة للشعب التركي بشرب الشاي والابتعاد عن السجائر
الإلكترونية .