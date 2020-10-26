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بالفيديو.. أردوغان ينصح العاطلين في بلاده بشرب الشاي

الرئيس التركي
الرئيس التركي
 
الإثنين، 26-10-2020 09:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  نصيحة للعاطلين في بلاده بشرب الشاي .
و قال العاطلين للرئيس التركي أثناء لقاء معهم " نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا " .
ورد أردوغان قائلا :" كلامكم مبالغ فيه ، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز ، أشربوا الشاي هذا الشاي لذيذ " .
جدير بالذكر أن الرئيس التركي قد وجه نصيحة سابقة للشعب التركي بشرب الشاي والابتعاد عن السجائر الإلكترونية .
 

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