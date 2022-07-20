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بالفيديو.. أردوغان «ينتقم» من بوتين ويرد له الإهانة أمام الجميع

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بوتين
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الأربعاء، 20-07-2022 12:49 م

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رد الإهانة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتركه ينتظره وحيدًا قبيل لقائهما في طهران.
وأظهر فيديو وزعته الرئاسة التركية، وقوف "بوتين" منتظرًا دخول "أردوغان" إلى حجرة يجري فيها اجتماعهما ، حيث وقف وحيدًا متوترًا حوالي 50 ثانية، ما دفع وسائل إعلام تركية إلى تشبيه ما جرى بما فعله بوتين معه ومع قادة آخرين في الماضي.
وقال أردوغان بينما تبادل الابتسامات مع بوتين وصافحه ”أهلا، كيف حالك، على ما يرام؟“.
وعقدت وسائل إعلام مقارنات مع مواقف ترك فيها بوتين قادة عالميين في حالة انتظار كان أبرزها في موسكو عام 2020 عندما ترك أردوغان في انتظاره لقرابة دقيقتين قبيل اجتماع بينهما.
وتساءل موقع ”تي 24“ الإخباري الإلكتروني التركي في عنوان ”هل كان ذلك انتقاما؟“.
 

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