أدعى مواطن أردني أنه اخترع دواء فعالا لوباء "كورونا" ، طالبا 2 مليون دينار كمقابل مادي يدفع إليه نظير هذا الدواء.



جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه المواطن الأردني أن مستشفيات المملكة الأردنية ستخلو من مرضى "كورونا" عقب توزيع الدواء عليها بـ"نصف ساعة".. حسب تعبيره.



وبحسب مواقع أردنية فقد استدعت الأجهزة الأمنية اليوم السبت المواطن صاحب الفيديو وهو قيد التحقيق.



يذكر أن جهودا عالمية لكبريات شركات الدواء ومعامل الأبحاث تبذل في سبيل الحصول على عقار لوباء "كورونا" ولم يتم الإعلان _إلى الآن_ عن أية نتائج حقيقية يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق.