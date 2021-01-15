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بالصور.. نقل صناديق "ترامب" من البيت الأبيض .. إلي أين ؟

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 15-01-2021 12:03 م متابعات- أمينة عبد العال

تداولت بعض المواقع الإخبارية الأمريكية صور للسيارات وهي تحمل صناديق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أمام مقر إقامته في البيت الأبيض بعد بقائها فيه لمدة 4 سنوات .
و أشارت بعض التقارير إلي أن ترامب سينتقل للعيش في منتجع " مارالاجو" الذي يملكه في ولاية فلوريدا ، بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه رسميا في العشرين من يناير الجاري ، حسبما نشرت شبكة " إن بي سي " الإخبارية الأمريكية .
جدير بالذكر أن ترامب اشتري منتجع " مارلاجو " عام 1985 بحوالي 10 مليون دولار و تحتفظ أسرته لأماكن خاصة فيه بمنطقة منفصلة مغلقة تحتوي علي منزل وحديقة ، و كان ترامب اعتاد زيارة المنتجع وهو رئيس حتى أطلق عليه الإعلام " البيت الأبيض الشتوي" ، كما تم استخدامه لاستضافة اجتماعات للقادة الدوليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ.
 

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