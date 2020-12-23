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بالصور/ملك عربي يلتقي وفدًا إسرائيليًا لأول مرة.. ماذا قال؟

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-12-2020 12:41 م المصريون

أكد الملك المغربي محمد السادس على تطلع بلاده لبناء علاقات راسخة وكاملة وطويلة المدى مع إسرائيل.
وناقش خلال لقائه الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات في قصره بالرباط العلاقات بين البلدين بحسب “روسيا اليوم”.
من جهته، وجه بن شبات باللهجة المغربية نيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة إلى الملك المغربي لزيارة إسرائيل.
وقال: “العلاقات مع المغرب لها معنى خاص، يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية، وقد تطلع العديد من مواطني إسرائيل، من أبناء الطائفة المغربية إلى وصول هذه اللحظة”. مضيفا: “أنا والعديد من أبناء الجيل الثاني والثالث من اليهود الذين قدموا من المغرب ليعيشوا في إسرائيل ما زلنا أوفياء بتراث أجدادنا ونحافظ عليه”.
وأبرم ممثلون عن الجانبين عدة اتفاقيات في مواضيع مختلفة منها الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخدمية، والتعاون في مجال المياه، والأموال والاستثمارات فضلا عن اتفاقية أخرى لإقامة التعاون في مجال الطيران المدني والرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين.


 

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