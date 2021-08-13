الجمعة، 13-08-2021
11:17 ص
تعتبر باقة الدقائق الدولية stc السودان
الأسبوعية من أهم الباقات
التي قدمتها الشركة المتخصصة stc لكل عملائها بالسودان
، حتى يتمكنوا من الحصول على
المكالمات الدولية بطريقة سهل بأقل التكاليف، تسعى الشركة دائماً لتوفير كافة
الخدمات للمواطن، فيمكنك التحدث مع أي شخص من جميع الدول بسعر منخفض عن سعر
الدقيقة العادية.
ما هي شركة stc؟
يتساءل بعض الناس عن شركة stc
التي نالت مكانة كبيرة وشهرة عالية لدى عدد كبير من المستخدمين في جميع الدول
العربية فنجد أنها أول الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات التي تتم عن طريق
اللاسلكي في السعودية، ولقد تم إنشاؤها في سنة 2002.
●تقدم مجموعة من الخدمات لكل عملائها لذلك أصبحت محل ثقة المستخدمين، ويعتمدون عليها في كل أمور المكالمات أو العروض الخاصة بالانترنت والتصفح على جميع المواقع الإلكترونية.
●تمثل باقة الدقائق الدولية stc السودان
الاسبوعية أهم الباقات التي قدمتها الشركة لكل العملاء من السودان
وخارجها، لكي يستمتعوا بإجراء مكالماتك الدولية بسهولة.
●تضم الشركة مجموعة من الخبراء العالمين بداخلها ومتحد معهم نخبة من خدمة العملاء المدربين جيداً، لكي يقدموا أفضل خدمة للعملاء يتمكنوا من مساعدتكم والرد على جميع الاستفسارات التي تدور بعقولهم.
باقة الدقائق الدولية stc السودان الأسبوعية
يبحث جميع العملاء عن باقة الدقائق
الدولية stc السودان
الاسبوعية وذلك حتى يتمكنوا من التحدث مع شعب السودان
والوصول إليه بطريقة سريعة
والاطمئنان عليهم، تشكل المكالمات الدولية مشكلة كبيرة لبعض الناس بسبب ارتفاع
تكلفتها، ولكن جاءت هذه الخدمة من قبل شركة stc حتى تقضي على هذا المشكلة وتقدم
الدقايق باقل سعر ممكن.
●لم تحدد الشركة أي حد خاص بعدد الدقائق التابعة المكالمة فيمكنك التحدث بكل راحة دون الخوف من انتهاء الرصيد الخاص بك، ويكون السعر الخاص بالدقيقة الواحدة الدولية حوالي 99 هللة بالعملة السودان
ية.
●لم يقتصر دور هذه الشركة على المكالمات الدولية الخاصة بالسودان
فقط بل قامت بالتخطيط إلى تقديم هذه الخدمة في معظم الدول كدولة الهند وكذلك اليمن.
●تحتوي باقة الدقائق الدولية stc السودان
الأسبوعية على حوالي 250 دقيقة خاصة بالمكالمات الدولية، ويمكنك تجديدها بأقل تكلفة تصل إلى حوالي 25 ريال سعودي.
طريقة تفعيل باقة السودان الأسبوعية
تعتبر طريقة الحصول على باقة
السودان
الأسبوعية من اسهل الطرق الممكنة على الهاتف الجوال والتي يمكن لأي شخص أن
يقوم بها لكي يستمتع بهذه الخدمة وتكون كالآتي:
●يجب الوصول إلى الرقم الخاص والمحدد من قبل شركة stc بالاشتراك في خدمة هذه الباقة وهو رقم 900.
●قم بإرسال رسالة له وتحتوي هذه الرسالة على بيانات رقمية وهي 8251 ويعرف بكود الاشتراك في الباقة الدولية وسوف تصلك رسالة التأكيد على الفور وخصم المبلغ المحدد الباقة من رصيدك الخاص.
●هناك بعض العملاء الذين يودون أن يحصلوا على باقات شهرية وليست أسبوعية حتى تظل معهم طوال الشهر، فتقدم له الشركة أيضاً هذه الخدمة حيث يمكنك الاشتراك في باقة stc الشهرية بسهولة عن طريق كتابة الكود الخاص بالباقة.
●يكون كود الاشتراك بالباقة الشهرية هو رقم 8281، قم بكتابة هذا الكود في رسالة نصية وأعاد إرسالها إلى خدمة العملاء الخاصة بالشركة وتستجيب لك على الفور وتجعلك تستمتع بأفضل الخدمات الدولية.
وفي نهاية المقال بعد أن
تعرفوا على باقة الدقايق الدولية stc السودان
الأسبوعية، فيمكنك الاستمتاع بها عن طريق الاتصال بخدمة العملاء
وطلب تجديد الخدمة منهم، وكل ذلك يسهل مهمة التواصل مع جميع الأشخاص من الدول
العربية، والوصول إليهم في وقت قصير بأقل سعر مخصص للمكالمات الدولية داخل أو خارج
السودان
العربية.