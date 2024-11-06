باحث سعودي: أصل الفراعنة من عسير

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الأربعاء، 06-11-2024 01:30 م

زعم الباحث السعودي أحمد بدوي، أن أصل الحضارة الفرعونية من عسير، وفقا لتحليل الحمض النووي للملك فرعون.

 

وقال "بدوي"، خلال حديثه ببودكاست "وضّاح": "قبائل الحمير التي حكمت بلاد الشام والعراق، كانوا يستطيعون أن يحكموا بلاد أخرى ولكن لم يفعلوا ذلك".

 

وأضاف: "الـ dna لفرعون G1، ولكن مصر لا يوجد بها هذا، فمناطق نجد وشمال نجد والعرب وغيرها هم على الـ g2، وكلمة فرعون كانت تطلق على سلالة ممن توارثوا الملك".

وأشار إلى أنه عندما تم تحليل الـ dna لفرعون في المومياء الخاصة به، وُجد أنه من عسير وفقا لتحليل الحمض النووي"، معلقا: "أنا ما أجيب كلام من راسي والتحليل موجود".

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