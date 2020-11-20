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بابا الفاتيكان يثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب صورة خادشة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
 
الجمعة، 20-11-2020 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار بابا الفاتيكان ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وضع الحساب الرسمي له علي موقع تبادل الصور " إنستجرام " لايك علي صورة خادشة لعارضة أزياء برازيلية .
وتظهر عارضة الأزياء ، ناتاليا جاريبوتو ،  و هي ترتدي زي مثير عبارة عن تنورة قصيرة و قميص يظهر أسفل بطنها .
وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بإعجاب صفحة بابا الفاتيكان بالصورة ، والذي كان عبارة عن قلب أحمر و تعليق العارضة عليها حيث قالت  سأذهب إلي الجنة .
جدير بالذكر أن الفاتيكان أجري تحقيق داخلي لمعرفة ملابسات إعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس بصورة عارضة الأزياء الخادشة .

 

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