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بأمر ملكي.. تنفيذ القتل بسعودي بسبب ما فعله مع زوجة أبيه

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الداخلية السعودية
الثلاثاء، 01-08-2023 10:02 ص


أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي - سعودي الجنسية - على قتل زوجة أبيه / صالحة بنت محمد بن دبلان الرشيدي - سعودية الجنسية - وذلك بعد قيامه بالاعتداء عليها بالضرب في أيام متعاقبة بأداة صلبة، وتعذيبها بتقييد يديها ورجليها، وعدم إسعافها مما أدى إلى وفاتها، ودفنها خارج البنيان، وعدم الإبلاغ عن ذلك.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني عمل محرم وجرم عظيم وفيه استهتار بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة واعتداء بحق المجني عليها وهي تحت رعايته وتعذيبها وتكبيلها وحبسها مع جسامة الإصابات وعدم إسعافها، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي - سعودي الجنسية - أمس الاثنين بتاريخ 13 / 1 / 1445هـ الموافق 31 / 7 / 2023م بمنطقة حائل.

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