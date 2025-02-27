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بأمر ملكي.. المغرب يلغي الأضحية هذا العام لهذا السبب

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الخميس، 27-02-2025 09:23 ص

 

أعلنت المملكة المغربية رسميًا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية الناجم عن توالي خمس سنوات من الجفاف. يهدف هذا القرار إلى حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه.

جاء الإعلان عقب دعوة الملك محمد السادس للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، نظرًا للتراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

ويُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود المملكة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

 

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