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انهيار الطريق السريع بسبب العاصفة

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في كاليفورنيا..

انهيار الطريق السريع بسبب العاصفة

انهيار الطريق السريع
انهيار الطريق السريع
 
الأحد، 31-01-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
انهار جزء كبير من الطريق السريع الأول في كاليفورنيا ، بسبب العاصفة الشتوية التي تسببت بسقوط أمطار غزيرة و ثلوج علي المنطقة قرب " بيج سور" .
و أشار مسئولون في إدارة الطريق في كاليفورنيا في بيان أصدرته أمس وتداولته وسائل الإعلام ، إلي أن الانهيارات في المنطقة المطلة علي الطريق السريع الأول طغت علي البينة التحتية لتصريف مياه الأمطار و انتشرت علي الطريق السريع و تسببت بانهيار جزء كبير من الطريق السريع " هايواي 1 " في منطقة " رات كريك " علي بعد 24 كيلو متر إلي الجنوب من " بيج سور" وهي منطقة جبلية خلابة تمتد علي طول الساحل الأوسط في ولاية كاليفورنيا .
جدير بالذكر أن شرطي دورية الطرق السريعة فيا لولاية ، جون ييراس ، لاحظ أثناء قيامه بأعمال الدورية في وقت متأخر من الخميس الماضي انهيار جزء من الطريق السريع و سقوطه في مياه المحيط الهادي .
 

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