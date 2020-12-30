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انفجار قرب القصر الذي انتقلت إليه الحكومة بعد تفجير مطار عدن

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انفجار
 
الأربعاء، 30-12-2020 06:50 م محمد فضل

أوردت وكالة “رويترز”، عن سكان يمنيين قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقلت إليه الحكومة اليمنية الجديد، وذلك بعد الهجوم على مطار عدن اليوم الأربعاء.
فيما أفادت الوكالة، بأنه لم يتضح سبب الانفجار حتى الآن، كما لم ترد أي تقارير عن إصابات جراء الانفجار الذي وقع.
كان مطار عدن، قد تعرّض في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصفٍ صاروخي خلّف 22 قتيلا على الأقل، وأكثر من 50 جريحًا، وفق بيانات وزارة الصحة في البلاد.
وحمّل معمر الإرياني، وزير الإعلام في “حكومة هادي”، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، لكن الجماعة نفت وقوفها وراء الاعتداء.
 

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