انطلاق الانتخابات البرلمانية الأولي في عهد الأمير نواف

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السبت، 05-12-2020 09:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
بدأت صباح اليوم السبت عملية التصويت بانتخابات مجلس الأمة الكويتي لاختيار 50 عضو بالمجلس .
ويتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلي المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي ، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية " كونا "  .
و تعتبر هذه الانتخابات هي أول انتخابات في الكويت في عهد حاكمها الجديد الأمير نواف الأحمد الصباح الذي تولي المنصب سبتمبر الماضي خلفا لشقيقه الراحل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح .
 

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