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"انخضت".. محمد بن سلمان يشعل تفاعلا بفيديو رد فعل امرأة لحظة دخوله قمة بروكسل

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"انخضت".. محمد بن سلمان يشعل تفاعلا بفيديو رد فعل امرأة لحظة دخوله قمة بروكسل

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الخميس، 17-10-2024 01:19 م

أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا فيديو للحظة دخوله القمة الخليجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأربعاء.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول على وسم حمل اسم (دخول محمد بن سلمان) لحظة دخول ,ولي العهد السعودي الرسمي لمقر القمة لتظهر ردة فعل امرأة ترتدي سترة فاتحة اللون تلتف بسرعة وتحدث شخصا إلى جانبها وقد بدا عليها الانفعال.

ووصل ولي العهد السعودي إلى بروكسل في وقت سابق الأربعاء، بعد زيارة أجراها إلى مصر الثلاثاء.

وفي لقطة منفصلة أثارت تفاعل نشطاء، كان حديثا جانبيا وتبادل ابتسامات بين ولي العهد السعودي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


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