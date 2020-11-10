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انتصار لترامب.. وزير العدل الأمريكي يأمر بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات

ترامب و بايدن
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-11-2020 12:20 م وكالات- الدويني فولي
فيما يمثل انتصارا غير مسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هزيمته المدوية أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئيس الأمريكية، حيث أعلنت وسائل الإعلام فوز بايدن – 78 عاما- بحصوله على أرقام تاريخية في تصويت المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي. 

ووجه وزير العدل الأمريكي ويليام بار المدعين العامين الفيدراليين أمس بفتح تحقيق في شبهات حول تزوير الانتخابات

ومن جانبه، اتهم دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي مسئول بوزارة العدل، والذي يشرف على التحقيقات حول الاتهامامت بتزوير الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، بأنه ينتمى إلى الدولة العميقة، وذلك بعد استقالة المسئول بشكل مفاجىء في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

واستقال ريتشارد بيلجر المشرف على التحقيق في تزوير الانتخابات بعد أن فوض ويليام بار وزير العدل المدعين العامين الفيدراليين في أنحاء الولايات المتحدة بالتحقيق فيما سمي "مزاعم جوهرية" عن وجود مخالفات قبل الانتخابات الرئاسية 2020، على الرغم من وجود أدلة قليلة على ذلك. 

واستقال بيلجر، مدير فرع جرائم الانتخابات في وزارة العدل منذ عام 2010، في غضون ساعات من إعلان بار، في رسالة بالبريد الإليكتروني أرسلها إلى زملائه حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز". 

وشن نجل الرئيس الخاسر في انتخابات الرئاسة هجوما على المسئول المستقبل، متهما إياه بالإنتماء إلى الدولة العميقة، متهما إياه بالتورط في استهداف الجمهوريين من المحافظين وما يسمى "حزب الشاي"، حيث أشارإلى اجتماع عقده بيلجر في عام 2010 مع مدير وحدة مصلحة الضرائب آنذاك لويس ليرنر، وهو ما خضع للتحقيق من قبل الجمهوريين في الكونجرس. 

وقدم بيلجر استقالته بعد وقت قصير من إعلان رئيسه، بار، الدعم الفيدرالي غير المسبوق لتحقيقات الانتخابات، وهي خطوة ستسعد دونالد ترامب.

وأثارت مذكرة بار غضب الخبراء القانونيين، الذين أشاروا إلى أن أي قضايا تتعلق بالتصويت يتم التعامل معها على مستوى الولاية ولا ينبغي اعتبارها مسألة فيدرالية.
 

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