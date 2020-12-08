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انتشار صور لإعصار غريب يضرب السعودية

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اعصار
 
الثلاثاء، 08-12-2020 07:31 م أحمد سالم
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهد لظاهرة مناخية غريبة اجتاحت منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، ما أثار الريبة لدى عدد من المدونين السعوديين.

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إعصارًا قمعيًا مصحوبًا بأمطار غزيرة وغبار ورعود في منطقة الجوف بالمملكة.

وأثارت هذه الظاهرة الطبيعية التي غالبا ما تحدث في المنطقة قلقا كبيرا، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ظروف عاصفية في المنطقة وأصدرت تحذيرات متعددة من هطول أمطار رعدية في المنطقة.

وبدت السماء في الجوف مظلمة بفعل الإعصار القمعي المصحوب بظواهر مناخية أخرى حدثت نتيجة تفاعلات طبيعية في السحب الركامية واصطدام رياح دافئة ورطبة بأخرى باردة وجافة بشكل لولبي، ما أدى إلى تساقط البرد.
 

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