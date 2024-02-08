امرأة و4 رجال.. بيان أمني عاجل بشأن فيديو أثار ضجة بالسعودية

الخميس، 08-02-2024
01:28 م
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية
، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى، فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه.
وأثار الفيديو ضجة بعد انتشاره، حيث ظهرت امرأة رفقة 4 رجال في فيديو وهم يتربصون بأحد الأشخاص ليفتح باب شقته، حيث ظهرت المرأة وهي تطرق الباب بينما توارى الرجال عن الأنظار حتى يفتح صاحب الشقة باب شقته واقتحامها.
ولحسن الحظ فإن صاحب الشقة لم يفتح الباب، وهو ما أثار جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واحدث رعبا بين البعض.