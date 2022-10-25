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اليوم.. تشييع جثمان الأميرة السعودية «الجوهرة» بعد صلاة العصر بالرياض

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الثلاثاء، 25-10-2022 09:26 ص
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة إحدى الأميرات، امس الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تشييعها اليوم الثلاثاء، من جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بيان الديوان، والذي جاء كالتالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ يوم غد الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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